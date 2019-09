On refait la planète

publié le 08/09/2019

Pourquoi les grands héros de l'environnement sont des femmes ? C'est la question que s'est posée Yann Arthus-Bertrand. "Les femmes sont mères, elles ont des enfants qu'elles doivent porter et accompagner et la crise environnementale est un obstacle direct à l'évolution de leurs enfants", estime le photographe.

"Est-ce que je dois mettre un enfant au monde ? Ce monde qu'on dit désormais compromis et menaçant. Je pense que c'est là où profondément à l'intérieur des femmes il y a un espèce de pouvoir intérieur formidable, une détermination incroyable, un courage", considère-t-il.

Parmi ces femmes, celle qui fait l'actualité c'est Greta Thunberg. "C'est le miracle que j'attendais", se réjouit le cinéaste. "Voilà une fille de 16 ans, qui fait grève toute seule devant le Parlement, et qui arrive quand même à mobiliser des millions de jeunes dans le monde entier. (...) Elle nous donne une leçon incroyable. Elle fait ce qu'on n'est pas capable de faire", lance Yann Arthus-Bertrand. "J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour elle et j'espère qu'elle aura le pris Nobel", ajoute-t-il.

Chez les femmes, "il y a un optimisme", considère Isabelle Autissier, première femme à avoir réalisé un tour du monde à la voile en solitaire et présidente pour la France du fond mondial pour la nature. "En plus de la maternité, les femmes sont éduquées globalement plus que les petits garçons pour être altruistes", estime-t-elle, ce qui expliquerait leur "dévouement".