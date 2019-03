"On n'est pas couché" - Castaner en discothèque : Consigny prend sa défense

publié le 24/03/2019 à 01:33

Charles Consigny a pris la défense de Christophe Castaner sur le plateau de On n'est pas couché, samedi 23 mars. La semaine passée, le ministre avait été au cœur d'une polémique après avoir été filmé et photographié dans les bras d'une jeune femme dans un établissement parisien, juste après une nouvelle mobilisation des "gilets jaunes" à travers la France et notamment dans la capitale.



"Il a bien le droit d'aller boire un coup", a estimé Charles Consigny. "Je trouve que l'on fait des polémiques pour pas grand chose. Et à la limite, je préfère un ministre de l'Intérieur qui prend le temps de se détendre de temps en temps et qui n'est pas 100% la tête dans le guidon, plutôt qu'un ministre monomaniaque", a poursuivi le polémiste.

Les images de cette soirée avaient provoqué de vives réactions dans la classe politique. Le principal intéressé avait réagi peu de temps après, demandant à ce que sa vie privée et celle de sa famille soit respectées.