"On est en direct" : "La gauche peut encore gagner", selon François Hollande

Sur le plateau de l'émission "On est en direct", présentée par Laurent Ruquier et Léa Salamé sur France 2, François Hollande a fait le point sur la course aux élections présidentielles marquées par la hausse de l'extrême-droite et la division du parti socialiste. L'ancien président dénonce "un puzzle" et une gauche incapable de "gouverner ensemble", plombée par "un défaut d'incarnation".

"Il n'y a pas de personnalité assez forte pour incarner la gauche. Aucune candidature n'émerge" dans la course électorale, a déploré l'ancien dirigeant français tout en estimant que le parti "peut encore gagner" les élections si une force commune se dessine. "La condition pour qu'elle gagne, c'est qu'une force tire les autres" candidats.

Le socialiste a regretté "le grand désespoir" d'une partie de la classe électorale : "Certains électeurs ne regardent plus l'avenir mais le passé", a-t-il déploré. Il estime cependant que si "la France est en partie à droite", il existe aussi une France "qui aspire à la justice" et qui "ne remet pas en cause" certaines avancées sociales comme la PMA.