"On est en direct" : "Ce n'est pas un jeu", Mélenchon s'agace d'une question sur la guerre en Ukraine

C'est un sujet sur lequel Paris reste discret : l'envoi d'aide militaire à l'Ukraine pour soutenir le pays face à la Russie. Récemment, Emmanuel Macron a tout de même précisé la nature de celle-ci, "des équipements conséquents, des Milan aux Caesar, en passant par plusieurs types d'armements". Invité sur le plateau d'On est en direct samedi 30 avril, Jean-Luc Mélenchon a haussé le ton à l'évocation de cette livraison.

"Réponse brève, je ne vous réponds pas", a répliqué le leader de la France Insoumise face à Léa Salamé qui l'interrogeait sur la poursuite ou non de la livraison d'armes lourdes s'il était nommé à Matignon. "Si dans six semaines je suis Premier ministre, vous devrez me tenailler pour me faire dire ce que je fais (...) Ce n'est pas un jeu bon sang, on est à deux doigts d'une guerre nucléaire", s'est-il agacé, appelant à la discrétion sur le sujet. Selon lui, "l'intérêt du pays nous commande à l'un (le président) et à l'autre de ne rien dire".

"Si Emmanuel Macron pense qu'il peut convaincre Vladimir Poutine, je lui dis 'essayez'", a ajouté Jean-Luc Mélenchon. Il rappelle par ailleurs : "depuis que le président de la République agit sur l'Ukraine, vous ne m'avez pas entendu le critiquer, parce qu'on est tous engagés dans cette histoire".