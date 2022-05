Nouveau gouvernement : quel avenir pour Jean Castex ?

Après les remerciements, d'Emmanuel Macron pour le travail accompli au conseil des ministres, Jean Castex invite tout son gouvernement à dîner jeudi soir. La veille, déjà, c'était ambiance pot de départ à Matignon. Jean Castex a réuni le personnel pour le remercier alors que le "terme de sa mission approche".



Un petit discours informel, avec une touche d'humour. "Je vais vous décevoir : je n'ai ni date ni nom à annoncer". Tout le monde a ri, mais ça n'a pas duré car Jean Castex a profité de "ce temps suspendu" pour leur dire "combien il avait été heureux avec eux", ses filles aussi ... "Je me souviendrai de ces moments jusqu'à mon dernier souffle". Il était ému et il n'était pas le seul.

Emmanuel Macron aurait bien aimé le garder au gouvernement. Certains l'ont imaginé à la Justice, au Quai d'Orsay... mais Jean Castex a dit au président qu'il n'avait pas envie de rester ministre car "il faut du renouvellement".

Le futur ex-Premier ministre ne veut pas être candidat aux législatives, ni aux prochaines sénatoriales. En clair, on sait ce dont il n'a pas envie, pas ce dont il a envie pour la suite. D'abord, il va commencer par se reposer, car si Matignon n'est pas un enfer, ça n'est pas non plus une promenade de santé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info