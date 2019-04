publié le 30/04/2019 à 07:42

1.170 conservateurs, architectes, professeurs du monde entier ont interpellés Emmanuel Macron dans une tribune sur Notre-Dame dans Le Figaro. Ils estiment que 5 ans ne suffiront pas pour rénover correctement la cathédrale. Une tribune assez sévère pour Emmanuel Macron.



Ces spécialistes disent que le président n'a pas le droit, lui seul, de précipiter les travaux de rénovation, que le délai de 5 ans n'est pas raisonnable pour refaire la toiture de Notre-Dame. Ils dénoncent aussi les dérogations que s'est accordé le gouvernement pour ne pas respecter toutes les règles, les normes, en un mot : pour aller très vite.

Ce qu'ils disent aussi, c'est que ce monument, aux multiples symboles, religieux, historique, mondial, ce monument ne peut pas être réduit à ce que veut en faire Emmanuel Macron. Que tout cela dépasse largement son pouvoir et son quinquennat.

Une pointe de mégalimanie ?

Il touche à 800 ans d'histoire et pour les siècles qui viennent. Le symbole est trop fort. Mais ils veulent quoi ? Que les travaux durent une éternité ? Non. Ces experts veulent que l'on prenne le temps de réfléchir. Ils demandent pour la restauration "une approche scrupuleuse", écrivent-ils, réfléchie et de la déontologie. Ce qui se lit en creux, c'est qu'Emmanuel Macron veut faire de ces 5 ans de travaux un symbole politique qu'il veut en quelque sorte instrumentaliser Notre-Dame.



Pour caricaturer à peine, il veut montrer dans 5 ans, qu'il aura restauré la cathédrale et rebattit le pays. Il laissera dans l'Histoire, dans la très grande Histoire de France, la nouvelle flèche de Notre-Dame. En quelque sorte, les historiens et spécialistes l'accusent presque de mégalomanie.



Mais Emmanuel Macron a bien dit qu'il y aurait un concours d'architecte, un débat. Mais qui décidera à la fin ? Ce qui paraît évident pour ses proches que j'ai interrogé, c'est que c'est Emmanuel Macron, lui, et seulement lui qui décidera. Ce sera bel et bien son acte de président bâtisseur. Quelque part, mieux qu'un musée, comme Pompidou, Mitterrand ou Chirac, il aura sa cathédrale. Et pour ne pas être gêné, pour aller vite et ne rien s'interdire, il a décidé de se passer des experts et des spécialistes qui en France, comme dans le monde entier, s'occupe de garder, de restaurer le patrimoine.

Ancien monde contre nouveau monde ?

Ce n'est pas quand même une bataille de conservateurs, contre les modernes. Ancien monde contre nouveau monde ? Il y a un peu de ça. Si ces experts demandent du temps, il y a un non-dit ou une ambiguïté dans cette tribune. Elle ne dit pas clairement s'ils rejettent le concours d'architecte pourtant intéressant qu'Emmanuel Macron a promis sur la flèche ?

Doit-elle devenir contemporaine, la moderniser comme l'avait fait à son époque Viollet-le-Duc ?



Il y a des réticences qui vont bien au delà des experts du patrimoine et de l'histoire. Emmanuel Macron joue souvent du poids et de la force de l'histoire. Mais que ce soit pour la conquête du pouvoir ou même l'exercice du pouvoir, c'est un homme pressé, impatient même. Cela produit souvent les mêmes effets : pour prendre cette décision sur Notre-Dame, il n'a pas attendu que l'émotion soit un tout petit peu retombée et il n'a consulté personne. Il a négligé ces spécialistes, ces experts, ces historiens, tout ce que l'on appelle les corps intermédiaires.



Ce quinquennat se répète, malgré les promesses de changements. Emmanuel Macron a encore une fois, tout fait, tout décidé tout seul.