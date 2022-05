Nomination du Premier ministre : quelles sont les conditions pour être désigné ?

Qui succèdera à Jean Castex ? C'est la grande question de cette semaine post-présidentielle. Emmanuel Macron l'a annoncé lors de son déplacement à Figeac vendredi dernier : le maire de Prades quittera Matignon dans les prochains jours et connaîtra son dernier Conseil des ministres jeudi 28 avril.

Plusieurs noms circulent ces dernières heures. Christine Lagarde, Élisabeth Borne ou encore Julien Denormandie font office de favoris pour le poste. Mais le choix du Premier ministre est soumis à quelques conditions qu'Emmanuel Macron ne doit pas négliger.

Un Premier ministre doit avoir la confiance de l'Assemblée nationale puisqu'elle possède le droit de déposer une motion de censure si le choix ne lui convient pas. Ainsi, dans le contexte actuel où l'Assemblée nationale est majoritairement composée de députés proches du Président, il serait incertain de désigner un Premier ministre d'un autre bord politique. D'où les rumeurs de cohabitation qui fleurissent ces derniers temps. Lors des législatives 2022, si le parti présidentiel n'obtient pas de majorité de députés à l'Assemblée, Emmanuel Macron sera contraint de placer un représentant de cette majorité à Matignon.

Déclarer son patrimoine et ses intérêts

Comme pour être élu député ou président, le futur Premier ministre doit être un citoyen français, éligible et avoir minimum 18 ans. De plus, et à l'instar de tous les autres ministres, il est impossible d'exercer un mandat parlementaire en même temps que ses fonctions ministérielles.

Il ne peut pas non plus être membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), du Conseil constitutionnel ou exercer une activité professionnelle venant interférer avec ses fonctions hautement importantes pour l'État.

Enfin, dans les deux mois suivant sa nomination, le locataire de Matignon doit déclarer ses situations patrimoniale et d'intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Il devra faire la même démarche dans les deux mois suivants sa cessation de pouvoir.