publié le 28/10/2018 à 14:13

"Je ne peux pas entrer dans le jeu paranoïaque de Jean-Luc Mélenchon". Voici la réponse de Nicole Belloubet aux attaques du leader de la France insoumise. "Le coupable du coup-monté est à l'Élysée", a-t-il déclaré dans un entretien samedi dans le quotidien régional La Provence, au sujet des perquisitions et des enquêtes visant son parti.



Invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, la ministre de la Justice a assuré qu'"il n'y a évidemment aucun complot. La justice n'est pas aux ordres, pas dans notre pays. Il y a une dérive du président Mélenchon".

En colère, elle ajoute : "Oui il m’appartient de sensibiliser les procureurs et de leur fixer mes priorités de politique pénale sur tel et tel sujet. Non je ne peux pas, la loi m'en empêche, leur donner des ordres dans telle ou telle affaire. C'est impossible et je ne le fais pas. Imaginez-vous un instant que je le fasse, vous le saurez. Ça n'a aucun sens".