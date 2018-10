publié le 09/10/2018 à 08:25

Après une évasion spectaculaire et plusieurs mois de cavale, le braqueur multi-récidiviste Redoine Faïd a été de nouveau incarcéré sous haute sécurité à la prison de Vendin-le-Vieil. Une haute sécurité qui n'est pas sans faille : la prison est visible sur les images satellites de Google Maps, et n'a pas été floutée.



"Je trouve que ce n'est pas normal que des établissements sécurisés comme des prisons se retrouvent sur internet", indique la ministre de la Justice Nicole Belloubet sur RTL mardi 9 octobre. La prison de Réau, dont le braqueur s'était évadé début juillet, n'est pas floutée non plus. Et ces deux établissements ne sont pas les seuls dans ce cas.

"J'ai écrit à Google pour demander que des mesures soient prises pour retirer ces établissements pénitentiaires, pour l'instant ça n'a pas été suivi d'effet", regrette Nicole Belloubet. La ministre de la Justice envisage maintenant de "peut-être essayer de voir les personnes à qui [elle a] écrit".