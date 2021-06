Les infos de 8h - Régionales : Sarkozy et Jospin s'engagent pour soutenir les listes

Les infos de 8h - Régionales : Sarkozy et Jospin s'engagent pour soutenir les listes

Deux jours avant le second tour des élections régionales, Nicolas Sarkozy a accordé une interview à Nice Matin où il appelle à voter pour le Républicain Renaud Muselier... Inquiet, dit-il, pour la région PACA. iL'ex chef de l'Etat oppose la "fidélité" incarnée par son ami à la "trahison" de Thierry Mariani, son ancien ministre dans un autre vie.

En termes choisis pour ne pas froisser les électeurs, il ajoute que le RN représente une forme de "sectarisme" qui nuira à l'attractivité de la région dans le monde entier et il est plus directif avec la caciques de LR : "arrêtez les divisions, si Renaud Muselier perd vous perdez tous"

La rencontre du jour est celle de Lionel Jospin avec l'écologiste Julien Bayou, tête de liste de gauche en Ile de France. Révélée par le journal le Monde, l'ancien Premier ministre, toujours très écouté par une partie de la gauche, sort du bois en réaction à Manuel Valls, qui annonce voter Valérie Pécresse. Il dénonce la "faute morale" qu'est selon lui l'alliance des socialistes avec les écolos et surtout les insoumis. Manuel Valls rejoint par Jean-Paul Huchon, prédécesseur socialiste de Valérie Pécresse et qui la combattait en 2015.

À écouter également dans votre journal

Santé - Coronavirus - L'inquiétude est de plus en plus forte face au variant indien, dit Delta, qui pourrait menacer notre été. Alors que la campagne de vaccination bat de l'aile, un nouveau cluster a été détecté dans l'Est.

Faits divers - Vers la fin des recherches dans la disparition de Lucas Tronche. Disparu depuis 2015, des ossements, vêtements et un sac similaire à celui de l'adolescent ont été retrouvés sur une falaise, dans une zone très escarpée.

Sport - Rugby - Jour J pour la finale du Top 14. La Rochelle/ Toulouse, c'est le duel de titans qui aura lieu ce soir au Stade de France. Un défi pour les Rochelais qui ne partent pas favoris et qui restent sur un revers en finale de la coupe d'Europe.