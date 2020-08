Nicolas Sarkozy : pour Mickaël Moreau, "il teste sa popularité"

publié le 23/08/2020 à 22:39

Le journaliste Mickaël Moreau voit dans le succès du nouveau livre de Nicolas Sarkozy quelque chose de plus qu’une simple réussite littéraire : "C’est un livre dont il parle depuis un an. Après, il y a eu le confinement avec Nicolas Sarkozy enfermé au Cap-Nègre où il a écrit seul. Ce que je trouve intéressant dans le succès du livre de Nicolas Sarkozy, au-delà de Nicolas Sarkozy, ça dit quelque chose du lien, de la relation très complexe entre la figure présidentielle et les Français. Et la figure présidentielle quand elle est partie, cette popularité retrouvée."

"Tous les présidents ont écrit des livres" affirme Mickaël Moreau mais tous ne l’ont pas fait au même moment. Certains l’ont écrit avant leur mandat, beaucoup après et même certains pendant leur mandat. Pour lui, écrire "ça sert à présenter un programme, se présenter à la conquête du pouvoir. Ça sert aussi après l’Élysée à faire un devoir, un droit d’inventaire, de s’expliquer comme a pu le faire François Hollande. VGE a publié pendant son mandat, deux ans après son élection et ça lui permettait déjà de s’expliquer sur son action."

Et si Nicolas Sarkozy est aussi prolifique, c’est non seulement parce qu’il a des choses à raconter mais également parce qu'il a une autre idée en tête : "Nicolas Sarkozy va continuer d’écrire, son prochain tome est déjà annoncé, il teste sa popularité."