Hollande, Sarkozy, Chirac : les tops et les flops des ouvrages des politiques

publié le 24/07/2020 à 07:10

Ce 24 juillet 2020, Nicolas Sarkozy publie son 11e livre, intitulé Le temps des tempêtes. La sortie d'un livre est un exercice courant pour les figures politiques, mais le succès en librairie, lui, ne vient pas toujours.



Sur ce front, l'ancien président s'en sort plutôt bien. Son livre précédent, Passions, a été vendu à plus de 300.000 exemplaires et Témoignage, paru en 2006 avant le début de sa présidence avait franchi la barre des 250.000 ventes. Les bons chiffres sont communs chez les anciens présidents : François Hollande avait dépassé les 100.000 ventes en quelques semaines avec Les Leçons du Pouvoir, sorti en 2018, et les Mémoires de Jacques Chirac ont eux été vendues à 350.000 exemplaires.

Le succès ne se limite cependant pas aux anciens chefs d'État. Faire de François Fillon, alors candidat à la primaire de la droite, s'était vendu à plus de 95.000 exemplaires, selon l'éditeur Albin Michel. L'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, avait elle fait encore mieux, son livre Murmures à la jeunesse s'écoulant à plus de 160.213 exemplaires.

Mais des personnalités politiques n'ont parfois pas pu échapper à de véritables flops en librairie. Alors Premier ministre, Manuel Valls avait publié L'Exigence, un recueil de ses discours après les attentats de 2015. L'ouvrage n'a réussi à se vendre que quelques centaines de fois la première semaine, et dépassait difficilement les 3.000 exemplaires écoulés un mois après sa sortie. C'est toujours mieux que Christine Boutin, dont le livre Qu'est-ce que le parti chrétien démocrate n'avait été acheté qu'à 58 reprises.