publié le 29/01/2019 à 09:43

Une petite attention qui touche plus que les autres. Nicolas Sarkozy ne manque jamais une occasion d'assister à un match de son équipe de cœur, le Paris Saint-Germain, au Parc des princes. Il n'est pas un secret que l'ancien président de la République aime le PSG et que le club le lui rend bien.



À tel point que les footballeurs ont adressé un cadeau à l'ancien président de la République pour ses 64 ans. Nicolas Sarkozy a reçu, avec un jour d'avance, un maillot du PSG, dédicacé par tous les joueurs du club parisien.

Visiblement ravi, l'ancien chef de l'État a posté la photo de son cadeau personnalisé sur son compte Twitter. "On a la même passion et maintenant on a aussi le même maillot !", a-t-il écrit. Il a aussi remercié Kylian Mbappé, Marco Verratti et Edison Cavani "et tous les autres, pour ce cadeau"... et "pour tous les exceptionnels moments passés au Parc des Princes !". Un cadeau qui a donc fait son effet.

On a la même passion et maintenant on a aussi le même maillot ! Merci @KMbappe @tsilva3 @MarcoVerratti1 @ECavaniOfficial et tous les autres pour ce cadeau @PSG_inside et pour tous les exceptionnels moments passés au Parc des Princes ! #64ans pic.twitter.com/tie5w75HO1 — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) 28 janvier 2019