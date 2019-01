François Hollande et Nicolas Sarkozy présents à Nice, un an après l'attentat sur la Prom

publié le 15/01/2019 à 11:22

Le référendum est-il forcément nécessaire à la société ? La question est posée à François Hollande et Nicolas Sarkozy. Et autant dire que les deux anciens chefs d'État expriment de certaines réserves quant à l'usage du référendum.



Les deux anciens présidents s'expriment dans le documentaire Ve République, au coeur du pouvoir, à l'occasion des soixante ans de la Constitution, réalisé par Gabriel Le Bomin et co-écrit avec Patrice Duhamel, sans lien direct avec les "gilets jaunes" dont certains revendiquent l'extension du référendum, notamment révocatoire.

"Je suis extrêmement réticent à l'égard du référendum, parce que le référendum divise, il divise profondément", fait valoir François Hollande. "Lorsqu'il s'agit d'une modification profonde de nos institutions - ça a été le cas du quinquennat - le référendum est nécessaire parce qu'il s'agit du pacte démocratique, du contrat entre les citoyens et les institutions. Mais pour le reste... Est-ce que sur des questions de société, parfois douloureuses, il est opportun de recourir au référendum ? Fallait-il le faire sur le mariage pour tous, ou plutôt sur l'abolition de la peine de mort ?", interroge-t-il, en laissant entendre qu'il y est opposé.

Pour son prédécesseur à l'Élysée, "le référendum doit être une question très simple à laquelle on peut répondre par oui ou par non". Or, selon lui, "je ne pense pas qu'on peut répondre par oui ou par non à un traité de 250 articles", estime Nicolas Sarkozy, en référence au référendum de 2005 concernant la ratification de la Constitution européenne.



Il poursuit : "Pour des raisons institutionnelles, médiatiques et politiques, je pense que les référendums doivent être maniés avec précaution. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les avoir, mais la Vème République, c'est le pouvoir donné à un homme et une majorité pour cinq ans".

Quelles sont les règles ?

Selon la Constitution, peut être soumis au référendum "tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent" (article 11), ou les projets de révision constitutionnelle (article 89).



Depuis 2008, un référendum d'initiative partagée peut par ailleurs être déclenché par 1/5e des parlementaires et 1/10e des électeurs.