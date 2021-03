Nicolas Sarkozy face à la justice : Éric Piolle s'en "réjouit"

et Marie-Pierre Haddad

publié le 14/03/2021 à 17:02

Premier ancien président condamné à de la prison ferme, Nicolas Sarkozy a écopé de trois ans de prison, dont un ferme, pour corruption dans l'affaire dite des "écoutes". Une décision dont il va faire appel. Après la condamnation de l'ancien chef de l'État, les ténors de la droite se sont dressés contre un acharnement judiciaire. Le ministre de l'Intérieur et ancien membre des Républicains Gérald Darmanin a lui apporté son soutien "amical" à Nicolas Sarkozy.

Une déclaration qui n'a pas manqué d'être critiquée par la gauche. Invité au Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 14 mars, Éric Piolle a jugé "scandaleux de voir que jusqu'au ministre de l'Intérieur, on soutienne l'ancien président de la République".

Nicolas Sarkozy n'en a pas fini avec les affaires judiciaires. Outre sa condamnation en première instance pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, l'ancien chef de l'État a été renvoyé en correctionnelle pour financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012, dans le cadre de l'affaire Bygmalion. Il aurait dépassé le plafond autorisé des dépenses électorales de plus de 20 millions d'euros. Le procès doit débuter le 17 mars.



Rappelant que l'ancien président fera une nouvelle fois face à la justice, le maire EELV de Grenoble est "plutôt fier de se dire que la justice va chercher aussi les puissants". "C'est plutôt réjouissant : un ancien président de la République jugé pour ses actes et fier de l'indépendance de la justice", a-t-il déclaré.