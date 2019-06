Le maire de Paris et président du RPR Jacques Chirac s'entretient le 24 mars 1981 à Paris, lors d'un dîner, avec Nicolas Sarkozy, alors âgé de 26 ans,

Passions, le livre de Nicolas Sarkozy, sort jeudi 27 juin en librairie. Mais déjà, on en sait un peu plus sur ce qu'il contient. Dans cet ouvrage de 350 pages, publié aux Éditions de l’observatoire à 200.000 exemplaires, l'ancien président évoque son itinéraire, ainsi que ses mentors politiques. Et l'un d'entre eux figure en bonne place.

Nicolas Sarkozy revient en effet sur sa première rencontre avec Jacques Chirac : "Une opportunité quasi miraculeuse" qui s'est déroulée en 1975 à Matignon. L'ancien maire de Paris est alors Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. "La soudaineté de l'événement déclencha en moi l'envie irrépressible de saisir ma chance et d'être à la hauteur de ce que je pressentais être une opportunité quasi miraculeuse", écrit Nicolas Sarkozy qui se souvient de l'effet que Jacques Chirac provoqua chez lui.

"La porte ne s'ouvrit pas à proprement parler puisque j'eus l'impression qu'elle explosa tant elle fut franchie à une vitesse folle, et avec une brutalité saisissante. C'était Jacques Chirac lui-même. Il me sembla encore plus grand que je ne le croyais. Le bras droit immense tendu dans ma direction. La main largement ouverte, avec les doigts curieusement écartés", raconte-t-il encore.

"Tu es fait pour la politique"

Séduit par le jeune militant RPR, le Premier ministre de l'époque a visiblement une proposition à lui faire. "Assieds-toi, tu es fait pour la politique. Je t'ai entendu à Nice ! Je veux que tu viennes travailler avec moi !", se souvient Nicolas Sarkozy. Une rencontre décisive qui scellera le destin des deux futurs présidents.