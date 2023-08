Nicolas Sarkozy : des retrouvailles émouvantes avec l'ex-prisonnière Florence Cassez au Touquet

Nicolas Sarkozy et Florence Cassez, ce mercredi 30 août, au Touquet.

Florence Cassez vit à Dunkerque. Ce mercredi 30 août, elle a décidé de faire les quelque 100 kilomètres avec ses parents et sa fille pour venir saluer Nicolas Sarkozy, au Touquet. Dans cette chic station balnéaire, sur les terres d'Emmanuel Macron, l'ex-président de la République est venu dédicacer Le temps des combats.

Un bain de foule, un accueil digne d'une rock star malgré ses déboires judiciaires. Et des retrouvailles avec Florence Cassez qui avait retrouvé la liberté en janvier 2013 au terme d'un calvaire judiciaire long de sept ans. Au Mexique, elle purgeait une peine de soixante ans de prison en appel - elle avait d'abord été condamnée à 96 ans de prison - pour quatre enlèvements, association de malfaiteurs et possessions d'armes. Une affaire qui avait provoqué une crise diplomatique entre Paris et Mexico.

Au moment de sa libération pour vice de procédure, elle avait souligné le rôle de Nicolas Sarkozy. "Nicolas Sarkozy, quand il a pris position pour mon dossier, ça a été un moment vital, il m'a sauvé la vie", avait-elle déclaré à l'époque.

Ce mercredi, les retrouvailles ont été émouvantes pour l'ancienne détenue. "Si je n'étais pas allée la chercher", a lancé l'ex-chef de l'Etat. "J'y serai encore", a poursuivi Florence Cassez. "Tu sais, ce n'est pas le président Hollande qui aurait fait quoique ce soit", a conclu Nicolas Sarkozy.

