INVITÉ RTL - "N'est pas Nicolas Sarkozy qui veut" : Sébastien Chenu tacle Gérald Darmanin

Gérald Darmanin pourrait-il être un concurrent sérieux de Marine Le Pen à la prochaine élection présidentielle ? Chez les principaux concernés, au Rassemblement national (RN), l'idée fait sourire. "Il ne nous fait pas peur, annonce en préambule Sébastien Chenu, le vice-président du RN, invité de RTL Bonsoir ! ce 28 août 2023.

"Moi, je ne veux pas que les classes laborieuses aillent vers un rassemblement haineux (...), a déclaré Gérald Darmanin à l'occasion d'un déplacement à Tourcoing ce week-end. On ne peut pas laisser madame Le Pen aller irrémédiablement au pouvoir si jamais nous ne sommes pas plus motivés à aller à porter d'engueulade". Une rentrée politique qui fait sourire Sébastien Chenu, sur le fond comme sur la forme. "Ce rassemblement [de Gérald Darmanin] n'avait rien de populaire. C'était un séminaire gouvernemental amélioré où madame Borne et monsieur Attal ont flingué la rentrée de Gérald Darmanin. Comme quoi, madame Borne sait faire de la politique. Elle est allée le mettre sous cloche et c'était assez amusant", ironise-t-il.

"Tout ça montre à Gérald Darmanin que, n'est pas Nicolas Sarkozy qui veut. Il a voulu faire du Sarkozy et il s'est fait moucher par sa Première ministre", continue-t-il. Une pique d'autant plus sévère que Nicolas Sarkozy adoube entre les lignes l'actuel ministre de l'Intérieur dans son nouveau livre Le Temps des Combats. Gérald Darmanin est qualifié d'un des quadragénaires "les plus prometteurs" de sa génération politique. "Son succès me ferait plaisir", reconnaît l'ancien président, estimant qu'il "a des qualités évidentes". Nicolas Sarkozy va même plus loin : "Saura-t-il franchir une autre étape, voire celle qui le mène à la présidence de la République ? Je lui souhaite", écrit-il.

"Bilan catastrophique"

"Mais sur le fond : le bilan de Gérald Darmanin est catastrophique", tranche Sébastien Chenu. En termes de sécurité, de lutte contre les points de deal - en 2020 il annonçait qu'il allait fermer tous les points de deal -, on se rappelle du Stade de France, de l'imam Iquioussen, le déferlement migratoire qui n'a jamais été aussi important sous Emmanuel Macron donc Gérald Darmanin, les atteintes à la laïcité qui ont augmenté de 120% dans les établissements scolaires cette année", égraine-t-il.

"Comment Gérald Darmanin peut-il défendre les classes populaires alors qu'il a soutenu la réforme des retraites ?", pointe Sébastien Chenu qui espère une nouvelle candidature de Marine Le Pen pour 2027 : "Elle est la plus solide, elle a l'expérience et les Français s'aperçoivent qu'elle fait les bons diagnostics et qu'elle apporte les bonnes solutions", avance le vice-président du RN.