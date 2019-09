Nicolas Sarkozy, comme à la maison au concert de Didier Barbelivien à Paris

publié le 18/09/2019 à 18:08

"La rock star, c’était lui ! C’était extra !". Les fidèles de l’ancien président qui racontent la scène en sont encore tout émoustillés. Samedi 14 septembre, à l’Olympia, à Paris, Didier Barbelivien a offert un bain de jouvence délicieusement "kitsch" - de l’aveu même d’un fan - aux nostalgiques de… Nicolas Sarkozy. Il faut imaginer la scène : soutien historique et ami de l’ex-chef de l’État, le chanteur a convié, pour ce concert unique, toute une tripotée d’anciens des années "sarko", dont des ex de son cabinet Place Beauvau, et quelques têtes d’affiche... "Il y en avait par rangées !", jubile encore l’un d’eux.

Isabelle et Patrick Balkany devaient venir mais ils manquent à l’appel - l’ex-maire de Levallois dort en prison depuis la veille. Les ex-ministres Valérie Pécresse et Maurice Leroy ont fait le déplacement. Tous fredonnent déjà sur l’air d’"À toutes les fillles que j’ai aimées avaaaant...", tandis que, fidèle parmi les fidèles, le sénateur Pierre Charon savoure dans la salle.

Le réalisateur Claude Lelouch, soutien de campagne en 2012, qui a aussi travaillé avec Barbelivien, est aperçu. Quand Nicolas et Carla arrivent enfin et s’assoient au balcon, au-dessus à droite de la scène, une nuée de téléphones portables se met à scintiller depuis la fosse à leurs pieds. Tout le monde veut sa photo. Ils restent assis. Quelques "Nicolas !" fusent.

J’ai la chance d’être ami de celui qui est en tête des ventes Didier Barbelivien Partager la citation





Bientôt, sur scène, Barbelivien fait mine de demander l’autorisation à son public d’entonner une chanson du très engagé (à gauche) de Jean Ferrat : "On est tous du même bord, ici… ?". Puis, il profite d’une pause pour faire la réclame de son nouveau livre, à paraître au mois d’octobre*. L’occasion de saluer au micro l’ancien président, invité d’honneur de la soirée, sans même avoir besoin de le nommer. "J’ai la chance d’être ami de celui qui est en tête des ventes**, blague-t-il en substance, si je pouvais être deuxième".

Trois jours plus tard, un vieux grognard à qui la soirée a mis du baume au cœur se gondole encore : "Barbel’, c’était un peu le barde du régime… !".

*Pleure pas nostalgie, Albin Michel

** Passions, de Nicolas Sarkozy, aux éditions de l’Observatoire, s’est vendu à plus de 220.000 exemplaires depuis sa parution.