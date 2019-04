Nathalie Loiseau suscite la polémique en annonçant sa participation à une messe

publié le 15/04/2019 à 11:47

C'est une messe qui a provoqué l'indignation de la France insoumise. En déplacement à La Réunion, Nathalie Loiseau, tête de liste LREM aux élections européennes, avait inscrit sa participation à une messe. Un communiqué envoyé à la presse faisait également état de sa présence à cette messe à Sainte-Clotilde.



Sur les réseaux sociaux, plusieurs cadres insoumis n'ont pas manqué de faire part de leur colère face à cette participation à un événement religieux qu'ils ont qualifié d'atteinte à la laïcité. "Il est sidérant que dans le cadre d'un déplacement officiel de campagne, Madame Nathalie Loiseau participe à une cérémonie religieuse et invite la presse à la rejoindre", a twitté Alexis Corbière.

"La foi est une affaire privée. Pas d'instrumentalisation. Défendons la laïcité", a asséné le député de Seine-Saint-Denis. Pour le chef de file du parti Jean-Luc Mélenchon, il s'agit d'une "grossière récup du christianisme". "Laïcité piétinée. Mépris de la diversité de l'île", a-t-il fustigé.

Un proche de la tête de liste LREM reconnaît une "erreur humaine"

Si Nathalie Loiseau n'a pas encore réagi à la polémique, la mention de la messe a disparu de son programme dans un second communiqué. La tête de liste LREM s'est finalement rendu dans un marché forain du Chaudron à Saint-Denis. Un proche de Nathalie Loiseau, contacté par Le Figaro, a toutefois reconnu que l'inscription de cette messe au programme officiel relevait d'une "erreur humaine" et aurait dû rester 'un déplacement privé".



Interrogée par Francis Letellier ce dimanche 14 avril sur France 3, Elisabeth Borne a semblé embarrassée et a précisé que "personnellement", elle ne se rendait pas à des messes. "Je pense qu'il y a des principes de laïcité dans le pays", a même ajouté la ministre des Transports.