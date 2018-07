publié le 18/07/2018 à 08:15

Mardi 17 juillet, les 100 plus grosses entreprises françaises étaient conviées à l'Élysée. Un entre-soi insolent tandis que le chômage persiste ardemment, notamment chez les jeunes ? Sûrement pas, selon la ministre du Travail Muriel Pénicaud, invitée de RTL ce mercredi 18 juillet. "Il y avait aussi beaucoup d'associations d'insertion et des jeunes. Parce qu'aujourd'hui il est extrêmement important que les entreprises s'engagent dans la lutte contre le chômage", défend-elle.



"Le but hier, c'était que des entreprises, volontairement, montrent tout ce qu'elles font, ce qu'elles veulent faire, pour les quartiers prioritaires de la ville, pour les jeunes, où il y a plein de talents qui attendent - on l'a vu d'ailleurs dans le foot, sourit la ministre du Travail, mais il y en a dans d'autres domaines".

Il est donc grand temps d'avancer "pour qu'enfin on se remette à investir sur les jeunes", insiste Muriel Pénicaud. "On a une situation qui est aberrante dans notre pays, c'est qu'on a un taux de chômage des jeunes qui est le double des autres populations. Le message qu'on leur envoie, c'est 'on n'a pas besoin de vous'. Ce n'est pas vrai, on a besoin des jeunes, et on a besoin des jeunes des quartiers prioritaires de la ville et c'est cela qu'il faut leur montrer."