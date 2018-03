publié le 09/03/2018 à 07:59

En 2017, Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle, promettait d'ouvrir les droits à l'assurance chômage aux salariés qui démissionnent. La promesse, vivement attendue, est précisée par la ministre du Travail ce jeudi 9 mars sur RTL. "Cela concernera tous les salariés qui ont au moins 5 ans d’expérience (...) et qui ont un projet", confirme Muriel Pénicaud.



L'existence d'un projet est indispensable pour ouvrir les droits à l'assurance chômage. Cela permet selon la ministre d'"éviter que des personnes aillent se mettre dans le mur. Parce que ça veut dire qu'on a un CDI et qu'on va y renoncer. Il faut quand même réfléchir à deux fois et être un peu sûr(e) de son projet", affirme Muriel Pénicaud. Ce projet peut être "une création d’entreprise, un projet de changer de métier, de reconversion", selon les précisions de la ministre.

Chaque année, un million de personnes démissionnent de leur emploi, mais beaucoup le quittent pour un nouveau poste et ne connaissent pas de période de chômage, selon les chiffres avancés par la ministre. D'après ses statistiques, 140.000 personnes, sur ce million, se présentent à Pôle Emploi après une démission, dont la moitié ont aujourd'hui droit à l'assurance-chômage pour des cas de force majeure personnelle.

En définissant un projet professionnel, le démissionnaire qui a travaillé cinq ans s'assure une chance d'obtenir l'assurance chômage. Muriel Pénicaud estime "entre 3

0.000 et 50.000" le nombre de personnes qui recourront annuellement à cette nouvelle possibilité.