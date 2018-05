publié le 10/05/2018 à 08:20

Elle a "confiance dans la justice". La ministre du Travail Muriel Pénicaud, convoquée par un juge d'instruction le 22 mai prochain dans le cadre l'affaire Business France, se dit "très sereine sur ce dossier", au micro de RTL ce jeudi 10 mai. Muriel Pénicaud sera entendue en tant que témoin assisté. "Il y a deux ans, j'ai déclenché un audit et depuis un an, on me pose des questions et je ne répondrai qu'aux juges", poursuit-elle.





Mardi 8 mai, le ministère du Travail a annoncé cette convocation, confirmant une information du Canard enchaîné. Une information judiciaire a été ouverte pour soupçons de favoritisme concernant un déplacement d'Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie, à Las Vegas en janvier 2016. Dirigé à l'époque par Muriel Pénicaud, Business France était chargé de promouvoir les entreprises françaises à l'étranger.

L'organisme public avait confié à Havas la quasi-totalité des prestations, et ce sans passer par un appel d'offres, comme le prévoit le code des marchés publics. L'agence de communication avait perçu 289.019 euros, après renégociation, pour cette soirée organisé autour du ministre de l’Économie. Convoquée en tant que témoin assisté, Muriel Pénicaud n'est pas concernée à ce stade par une éventuelle mise en examen.