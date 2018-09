et Claire Gaveau

"Je traverse la rue, je vous trouve un emploi". La petite phrase d'Emmanuel Macron n'est pas passée inaperçue et a été vivement critiquée. Si Muriel Pénicaud a refusé de reprendre ces termes, la ministre du Travail a dressé deux conditions prépondérantes pour trouver un travail. "Il faut d'abord connaître les métiers et il faut aller à l'agence Pôle emploi", lance-t-elle, invitée de RTL ce mardi 25 septembre.



Deux données importantes alors que les personnes ne choisissent plus leur emploi dorénavant. "Ce n'est pas vrai de dire que les gens choisissent leur métier. Beaucoup, ont subi leur choix. C'est tout le sens de la loi pour l'avenir professionnel", assure Muriel Pénicaud.

Et la ministre du Travail ne s'arrête pas là, assurant vouloir "donner les moyens" aux Français de changer d'emploi grâce à la formation. Et de conclure : "On n'est pas coincé à vie dans ce qu'on choisit".