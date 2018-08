publié le 29/08/2018 à 16:01

Un an après les ordonnances réformant le droit du travail, syndicats et patronat rencontrent à tour de rôle Édouard Philippe à partir du mercredi 29 août, pour discuter des chantiers potentiellement explosifs de l'automne, notamment une nouvelle réforme de l'assurance chômage.



Alors que le chômage ne reflue presque pas - 9,1% au deuxième trimestre - et en plein milieu d'annonces budgétaires qui suscitent du mécontentement, toutes les organisations de salariés et d'employeurs seront reçues d'ici le début de la semaine prochaine. Mi-juillet, Emmanuel Macron, souvent accusé de contourner les corps intermédiaires, avait réuni leurs représentants tous ensemble pour leur exposer la suite des réformes.

Officiellement au menu : la réforme de l'assurance chômage, puisqu'à la surprise générale, Emmanuel Macron a demandé que ce sujet soit rouvert et que soient révisées les règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Pourtant, la loi "avenir professionnel" adoptée par le Parlement cet été comprend un volet sur l'assurance chômage. Mais la réforme n'était pas "systémique", elle appelait des mesures plus profondes, a défendu Muriel Pénicaud, la ministre du Travail.

