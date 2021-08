Municipales : pourquoi une proposition d'Éric Woerth fait polémique

Ce week-end se déroulait l'université d'été du parti Les Républicains à la Baule, en Loire-Atlantique. Pendant ce rassemblement, l'ancien ministre du Budget Éric Woerth a fait une proposition pour les élections municipales qui a vivement fait réagir.

On s'en souvient, les dernières élections départementales et régionales ont été marquées par un taux d'abstention record. Alors, le président de la commission des Finances a fait une proposition pour le moins inédite : permettre aux propriétaires de résidences secondaires de voter deux fois, rapporte Ouest France. Une proposition qui, selon Éric Woerth, permettrait de "faire évoluer nos modes de participation".

Une idée qui a suscité de nombreuses réactions parmi les politiques qui pour beaucoup ont choisi l'ironie pour dénoncer une proposition jugée injuste. "On pourrait même dire qu’en fonction de ton salaire, ta voix aurait plus ou moins de poids", a réagi le député européen Manuel Bompard (LFI). "Et avec une piscine, ça compte triple ?" a de son côté répondu la députée Clémentine Autain (Ensemble !).

"Permettre aux plus riches de voter deux fois... Les Républicains et Éric Woerth en pleine forme en cette rentrée, avec des idées inédites pour refonder la démocratie​", a réagi le député Matthieu Orphelin (EELV), tandis que le député Stéphane Peu (PCF) a ironisé en proposant aussi de "retirer le droit de vote aux locataires de HLM...".