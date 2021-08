À quelques mois de la présidentielle 2022, la cote de popularité du chef de l'État, Emmanuel Macron, est en très légère hausse (voire stable) par rapport à la dernière mesure du baromètre BVA pour RTL et Orange. Le vendredi 27 août, 40% des Français disent avoir une bonne opinion du Président de la République, soit un point de plus que lors de la mesure précédente (juin 2021). 60% des Français n'ont quant à eux pas une bonne opinion d'Emmanuel Macron, ce qui reste toutefois stable.



Concernant la situation sanitaire, près d'un Français sur deux estime que le président de la République et le gouvernement gèrent bien cette crise (46%). 54% de la population pense tout de même qu'ils gèrent mal la crise, dont 25% très mal.

Le Premier ministre de son côté a une cote de popularité identique à celle du chef de l'État, qui est de 40%. Jean Castex connaît néanmoins une baisse de 2 points par rapport au mois de juin.

Capture d’écran popularité du couple exécutif Crédit : BVA Group