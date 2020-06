publié le 04/06/2020 à 16:22

Nouveau soutien à Louis Aliot, candidat du Rassemblement national aux municipales de Perpignan. Pour la deuxième fois en quelques jours, c'est un colistier de La République En Marche (LaREM) qui s'est rangé derrière l'ancien compagnon de Marine Le Pen pour le second tour. Ce dernier est arrivé en tête au premier tour avec 35,65% des suffrages.

Après Josiane Cabanas, c'est cette fois-ci Alain Cavalière, troisième sur la liste du parti de la majorité, qui a appelé à voter pour Louis Aliot, selon le Parisien. “Je connais Louis Aliot, et rien dans son programme ne me semble de nature à menacer les fondements de la République, aussi, c’est avec détermination et sans état d’âme, que je lui apporte mon soutien”, a expliqué Alain Cavalière au quotidien régional.

Arrivé quatrième du premier tour avec 13% des voix, la tête de liste LaREM Romain Grau, avait a annoncé jeudi 28 mai son désistement afin de "faire barrage" au Rassemblement national. "Je ne peux me résoudre à voir le Rassemblement National de Louis Aliot faire de notre ville un laboratoire de l'idéologie populiste d'extrême-droite comme il l'annonce depuis déjà plusieurs années", avait déclaré le député des Pyrénées-Orientales, dans un texte transmis à l'AFP.