publié le 09/03/2019 à 09:31

Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État au numérique, a officialisé, mercredi 6 mars, sa candidature à l'investiture de La République en marche (LaREM) aux municipales de 2020 à Paris, dans un entretien au Parisien. Une candidature annoncée sans avoir au préalable prévenu Emmanuel Macron et Édouard Philippe, selon les informations de LCI, qui précise que le secrétaire d'État a été convoqué jeudi 7 mars dans la matinée à Matignon pour s'expliquer.



Invité au micro de RTL, il a réaffirmé sa volonté de se lancer dans l'aventure et s'est expliqué sur le retard de l'annonce envers Édouard Philippe : "L'article est arrivé un peu tôt en ligne, et il l'a lu avant que je puisse le prévenir. On s'en est tous les deux expliqué le lendemain".

Une annonce qui ne devrait pas faire l'effet d'une surprise selon Mounir Mahjoubi. "Ça fait plusieurs mois, plus d'un an, que je le dis. Dans ma vie, il y a deux piliers : le numérique et Paris. Le numérique, si j'ai pu l'apprendre, c'est grâce à Paris. (...) J'ai dit que, le jour où se poserait la question de choisir un candidat, je serai prêt. J'ai toujours dit que je m'engagerais un jour pour Paris, que cette ville est tout pour moi."

Le secrétaire d'État déclare néanmoins que sa candidature n'est pas encore un sujet d'actualité : "En attendant, toute la semaine, du matin au soir, je suis secrétaire d'État au numérique (...) Oui, il y a Paris, je ne vous le cache pas, mais ça, c'est au mois de juin qu'on en parlera".