et Camille Schmitt

publié le 10/09/2018 à 10:35

Le perchoir de l'Assemblée nationale ne sera plus vide très longtemps. À l'occasion d'une journée parlementaire à Tours ce lundi 10 septembre, les députés du groupe La République en Marche (REM) doivent désigner leur candidat. Le grand favori de cette élection, Richard Ferrand, bénéficie du soutien du secrétaire d’État chargé du Numérique.



Pour Mounir Mahjoubi, invité de RTL, l'actuel chef de file des REM serait "une très bonne nouvelle pour l'Assemblée nationale", car il représente "une présidence incarnée avec un projet moderne et un projet d'avenir".

Il admet que a présidente de la commission du Développement durable, Barbara Pompili (REM), elle aussi candidate, est une "excellente députée". Mais pour cette élection, le secrétaire d’État préfère apporter son soutien à Richard Ferrand, qui a "fait la négociation avec les présidents de tous les autres groupes et qui a réussi a mobilisé au sein de notre majorité". Il défend la "compétence d'un homme qui a travaillé depuis un an et qui est prêt".

C'est mercredi 12 septembre, lors de l'ouverture de la session, que les députés voteront pour élire leur nouveau président.