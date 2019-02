publié le 28/02/2019 à 08:39

Au sein de la majorité, les municipales s'annoncent animées à Paris. Il faut dire que les candidats sont déjà nombreux sur la ligne de départ... Si à droite, les candidats se font la guerre à coup de sondages secrets, à La République En Marche, les tensions sont plus feutrées mais pourtant bel et bien présentes.



Officiellement, les candidats ont rangé leurs couteaux et redoublent de déclarations sur l'importance du collectif. En même temps, à force d'avancer leurs pions discrètement dans la presse, Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi, respectivement porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État au Numérique, s'était fait quelques ennemis.

Ce à quoi, il faut ajouter la crise des gilets jaunes. Celle-ci aura en effet obligé les candidats, excepté Cédric Villani, rentrés dans la course sur le tard, à la jouer plus discrète. Mais voilà, depuis quelques semaines, la commande d'un sondage par le mouvement fait du bruit... Celui-ci, réalisé par ViaVoice, aurait été réalisé pour tester les différentes candidatures. Mais les résultats n'auraient été transmis qu'à Benjamin Griveaux, selon Le Canard Enchaîné. Une information démentie par le principal intéressé.

Une notoriété proche entre Griveaux et Mahjoubi

Mais, ce que beaucoup ignorent, c'est l'existence d'une seconde étude, une note blanche réalisée par un grand institut. Celle-ci compare la popularité et la notoriété de Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi.



Surprise, sur le plan national, les taux de notoriété, plutôt bas tous les deux, ne sont pas aussi éloignés que ce à quoi on pouvait s'attendre avec respectivement 44% et 50% des personnes qui ne se sentent pas capables d'émettre un avis.



De plus, avec 20% chacun, ils recueillent aussi le même nombre d'avis favorables alors que le porte-parole du gouvernement totalise nettement plus d’avis négatif, 32% contre 20%. Il est donc beaucoup plus clivant. Enfin, Mounir Mahjoubi semble également avoir une petite longueur d'avance dans l’agglomération parisienne.