publié le 27/10/2019 à 14:50

Un "plan B" pour la majorité ? La majorité présidentielle pâtit de la rivalité entre Benjamin Griveaux, son candidat investi à la mairie de Paris, et le dissident Cédric Villani, et doit viser "un plan B" pour avoir une chance de conquérir la capitale, a affirmé dimanche François Bayrou.



"Cette rivalité est pour l'instant stérile. Aucune (personnalité) ne se détache de l'autre et on est plutôt dans une phase de stagnation", a plaidé le dirigeant du MoDem, allié à LaREM, dans l'émission politique de France Inter, France Télévisions et Le Monde. "Il serait intéressant de réfléchir à un plan B à Paris", a poursuivi ce proche très écouté d'Emmanuel Macron.

Invité lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 27 octobre, Cédric Villani a répondu au président du MoDem. "Je ne suis pas le porte-parole de François Bayrou et ma campagne va jusqu'au bout. Avec le MoDem, nous discutons, je ne suis pas non plus leur porte-parole et je suis dans une démarche de rassemblement", a répondu le candidat aux municipales à Paris.