Municipales à Paris : ça se bouscule dans les rangs de LaREM

publié le 13/03/2019 à 07:51

Dernière en date, ce matin dans les colonnes du Parisien : Gaspard Gantzer... Inconnu du grand public mais bien connu des journalistes pour avoir été durant 3 ans le responsable de la communication de François Hollande. Sa proposition phare : détruire le périphérique. À 39 ans, il entend se placer au-dessus de la mêlée, en dehors du clivage droite-gauche.



Et c'est amusant car c'est aussi le créneau du député Pierre-Yves Bournazel, qui lui s'est déclaré candidat "au-dessus des partis" comme il se définit. Traduction : un peu à droite, un peu à gauche, un peu au centre... bref un peu partout !

Et dans ce couloir, il commence à y avoir du monde... "Ni droite-ni gauche", c'est plutôt le crédo de la République en Marche. Et c'est peu dire qu'on ne manque pas de prétendants là non plus, à commencer par le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Il n'a jamais caché ses ambitions et doit annoncer sa candidature au printemps. "Il n'en peut plus d'attendre", confie un ministre qui croit savoir que le porte-parole fait tout pour être "exfiltré" au plus vite du gouvernement, peut-être d'ici la fin du mois.

Un "café convivial" pour rappeler les règles du jeu

Car ça pousse derrière. Le secrétaire d'État au Numérique Mounir Majhoubi n'a pas attendu. Il s'est déclaré la semaine dernière, sans prévenir ni le Premier Ministre, ni le Président. Ce qu'Emmanuel Macron a d'ailleurs très moyennement apprécié... Le président aurait fait passer depuis la consigne à ses proches : "Merci de ne pas faire exister Majhoubi dans les médias !" Voilà ce qui arrive quand on veut la jouer en mode cow-boy...



Sur les rangs également : les députés Hugues Renson et Cédric Villani, le jeune sénateur de Paris Julien Bargeton et l'élue du IVe arrondissement Anne Lebreton. Ils sont donc au moins six. Alors pour éviter que la compétition ne tourne au pugilat, tous sont convoqués la semaine prochaine au siège de La République En Marche. Officiellement pour un "café convivial". Ce sera surtout l'occasion de rappeler la seule règle qui vaille : à là fin, c'est le parti qui décide... et un peu l'Élysée !