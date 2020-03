publié le 11/03/2020 à 18:52

Pour devenir maire et gouverner la capitale, il faudra faire des alliances. Aucune des candidates ne pourra gouverner seule. Agnès Buzyn assure d'un franc "oui" que La République en Marche se maintiendrait dans tous les arrondissements où ce sera possible. Pour la candidate soutenue par la majorité présidentielle, il est "hors de question" de s'allier dimanche avec Anne Hidalgo et Rachida Dati, dont elle a fustigé les projets.

"Je ne suis pas favorable aujourd'hui ni au projet d'Anne Hidalgo, ni au projet de Rachida Dati qui ne marchent que sur une jambe, a expliqué Agnès Buzyn. Le projet d'Anne Hidalgo, c'est le statu quo, et c'est en reprendre pour 6 ans avec un mode de gestion calamiteux et une ville qui a été brutalisée. Le projet de Rachida Dati est une impasse, car elle ne peut faire d'alliance avec personne. Elle a un projet extrêmement limité. "

"Aujourd'hui, mon choix est évident, a défendu la candidate LaREM. Il y a un projet pour Paris que je porte, qui est un projet central, complet, avec propreté/sécurité d'une part, environnement pour la santé/solidarité d'autre part et je tiens à la complétude de ce projet. Le seul vote utile aujourd'hui est le vote sur les listes qui m'accompagnent. Si les Parisiens veulent une véritable alternance, je suis la seule à pouvoir rassembler au-delà des clivages partisans."