Municipales à Marseille : l'ex-attaquant de l'OM Mamadou Niang candidat

publié le 05/02/2020 à 20:17

En 2010, Mamadou Niang a fait briller Marseille en devenant champion de France de football avec l'OM. Mais dix ans plus tard, c'est en politique qu'il a décidé d'essayer d'en faire de même. L'ancien capitaine phocéen a en effet décidé de se lancer dans la bataille des élections municipales pour LREM.



Selon 20 Minutes, qui rapporte cette information, Mamadou Niang se présentera dans les mairies du XVe et XVIe arrondissement de Marseille, sur la liste de Saïd Ahamada, aux côtés d'Yvon Berland, le candidat tête de liste de LREM pour ces élections.



Son envie de s'engager en politique est née après un dîner avec Emmanuel Macron, avec lequel il avait pu discuter librement "des problèmes qu'il y avait à Marseille". Ces problèmes, il en a ensuite parlé avec Yvon Berland et Saïd Ahamada, avec qui il "partage les mêmes idées".



Et comme sur les terrains de football, il n'y a que la victoire qui motive l'ancien attaquant de l'OM : "Je vais donner mon maximum pour aller vers les gens, et leur faire prendre conscience qu’il est important d’aller voter pour faire évoluer les choses. Marseille a besoin de changement, on le sait tous, mais personne ne fait quoi que ce soit. Aujourd’hui, Yvon est là pour faire changer les choses, mais je suis là pour le faire aussi. Saïd y travaille depuis des années. À nous trois on va déjouer les pronostics. On est là pour gagner."