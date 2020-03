publié le 11/03/2020 à 18:02

Sénateur et ex-ministre, le candidat LR (Les Républicains) à la mairie de Lille, Marc-Philippe Daubresse, est visé par une enquête du Parquet National Financier (PNF) pour détournement de fonds publics.

La nouvelle a été révélée par le journal d'investigation locale Médiacités. Le PNF a ouvert une enquête à la suite d'un signalement de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour des soupçons d'utilisation illicite de son indemnité représentative de frais de mandant (IFRM) parlementaire entre 2015 et 2017, à l'époque où Marc-Philippe Daubresse était député.

Plusieurs virements sont mis en cause. Ils concernent une aide servant à rembourser les frais liés au mandant parlementaire de 5.373 euros par mois. Près de 100.000 euros de dépenses sont ainsi pointées du doigt par la HATVP, des dépenses "susceptibles de caractériser l'infraction de détournements publics".

Il évoque un mauvais coup de ses opposants

Le candidat LR est soupçonné d'avoir viré l'argent de l'aide, allant parfois jusqu'à 4.000 euros, de son compte IRFM à son compte personnel. Le PNF a ouvert une enquête. Ces virements auraient servi à payer son loyer en plus de correspondre à des frais avancés par ses propres moyens. Mais ces virements rendent ainsi les frais intraçables.



Marc-Philippe Daubresse a répondu à Médiacités avoir été contrôlé par la HATVP après son mandant de député : "On m'a indiqué que tout était en règle et qu'il n'y avait pas de problème." Le candidat LR pense à un mauvais coup de ses opposants, quelques jours avant le premier tour des municipales.