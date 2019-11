publié le 14/11/2019 à 18:15

Il se décrit comme un "homme libre et responsable". Comme RTL l'annonçait mercredi, Éric Ciotti ne brigera pas la mairie de Nice aux élections municipales de mars 2020. Le député des Alpes-Maritimes était pressenti pour affronter le maire sortant Christian Estrosi dans une guerre fratricide entre deux pontes du parti des Républicains (LR).

Dans sa "lettre aux Niçois" postée sur Facebook, Éric Ciotti dit avoir fait ce choix pour éviter le "conflit" et la "division". "Je mesure la déception des uns qui me soutiennent avec force, énergie et fidélité. Je reçois la satisfaction ou le soulagement des autres déchirés par un combat fratricide. À tous, je redis mon engagement. Faire la paix nécessite sans doute plus de courage que de livrer la guerre."



En mars, Éric Ciotti n'envisageait d'être candidat qu'à la condition d'avoir le soutien des Républicains. En juillet, il avait prononcé un discours interprété comme une déclaration de candidature lors d'une soirée-meeting avec ses "amis".

Le député des Alpes-Maritimes a finalement changé d'avis après avoir, dit-il, parlé de ses ambitions avec Nicolas Sarkozy, Christian Jacob et François Baroin, mais aussi avec Christian Estrosi lui-même. Ce dernier a aujourd'hui le champ libre pour officialiser sa candidature à sa propre succession.