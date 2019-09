et AFP

publié le 03/09/2019 à 22:12

Nouvelle carrière dans la politique pour Patrick de Carolis. L'ancien président de France Télévisions de 2005 à 2010 a officiellement annoncé sa candidature aux élections municipales d'Arles dans les Bouches-du-Rhône ce mardi 3 septembre sur les réseaux sociaux.

Sur sa page Facebook, l'ex-journaliste a posté une affiche avec sa photo invitant à suivre "l'actualité de sa campagne" pour les municipales de 2020. "Profondément attaché à ma ville, j'ai choisi de servir les Arlésiennes et les Arlésiens", écrit-il.



Patrick de Carolis "ne souhaite ni étiquette ni investiture" mais se dit "ouvert à tous les soutiens de droite, de gauche et du centre", selon une information du Monde. "On parlait de ma candidature à Arles avant chaque élection, ce qui prouve à quel point je suis implanté ici. J’avais toujours refusé les sollicitations pour privilégier ma carrière professionnelle, mais il y a un moment où les choses se font. Je sens aujourd’hui une attente alors que la ville vit de profonds changements", a-t-il indiqué au journal.

Après trois mandats consécutifs, l'actuel maire communiste d'Arles, Hervé Schiavetti ne se représentera pas à sa succession. Lors de cette élection pour la sous-préfecture des Bouches-du-Rhône, Patrick de Carolis sera confronté au communiste Nicolas Koukas, à l'ancien socialiste David Grzyb et au conseil régional républicains Cyril Juglaret. Reste encore à connaître les autres candidats qui ne se sont pas encore manifester.