publié le 25/10/2019 à 15:02

La course à la mairie de Paris bat son plein avant les élections municipales de 2020. Dans ce tourbillon médiatique, Gaspard Gantzer, candidat de son mouvement "Parisiennes, Parisiens", a fait parler de lui, ce mercredi 23 octobre, en déclarant que s'il est élu, le prochain maire de la capitale serait le "dernier".

Le candidat souhaite en effet que le futur maire de Paris, prépare l'avenir et la transition entre son poste et celui de "maire du Grand Paris". "Je pense qu'il faut changer totalement de perspective, il faut agrandir Paris. Non pas dans une optique de conquête et d'écrasement des autres, mais de rassemblement", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de son mouvement.

"Quand on prend une décision à Paris elle a des répercussions à Saint-Denis, Montreuil, Boulogne, Neuilly, Saint-Ouen, Montrouge, poursuit-il, [...] donc il faut qu'on décide démocratiquement tous ensemble".

Un projet similaire sur plusieurs points, la Métropole du Grand Paris, existe déjà mais n'est pas aussi exhaustif que la proposition de Gaspard Gantzer. Ce dernier souhaiterait, en effet, englober "l'ensemble de l'aire urbaine" de la région Île-de-France, même s'il affirme que la question géographique des limites de son idée du Grand Paris sera un sujet à débattre.

🗣️"#Paris et sa banlieue doivent être rassemblées et le prochain #MairedeParis doit être le dernier (...) et lui succédera un Maire du #GrandParis qui sera élu je l'espère au suffrage universel par l'ensemble des habitants du Grand Paris" @gaspardgantzer #Paris2020 pic.twitter.com/SKcBBYwl7E — Parisiennes Parisiens (@Parisien_nes) October 23, 2019