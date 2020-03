Municipales 2020 : au Barcarès, duel entre le maire sortant et son ex-épouse

Municipales 2020 : au Barcarès, duel entre le maire sortant et son épouse

publié le 03/03/2020 à 11:12

Il semble si loin le temps où, à la Une de la presse locale, main dans la main et le bras levé, ils célébraient ensemble leurs victoires électorales. Ferrand et Ferrand, LR et LR. À l'heure de choisir Joëlle ou Alain, beaucoup d'habitants sont décontenancés.

"Ils ont fait un tas de bien aux gens, après ces gens font fi un peu de tout le reste" témoigne l'un d'entre eux. "Tout le reste", c'est une référence aux affaires. Alain Ferrand cède sa place de maire à son épouse en 1999 après une condamnation pour abus de biens sociaux et prise illégale d'intérêts.

Joëlle Ferrand devient inéligible à son tour pour prise illégale d'intérêt en 2011. Qui lui succède ? Alain Ferrand bien entendu. Depuis, le couple a éclaté. S'ils n'ont pas encore divorcé, ils sont bel et bien séparés. Aucun n'a accepté d'interview. Pour Joëlle Ferrand, il faut se contenter de cette vidéo audacieuse.

> JOELLE 2020

"Heureusement que le ridicule ne tue pas. On aura tout vu. No comment" réagit une Barcarésienne. Une candidate d'opposition, Virginie Brodin, peine à tirer son épingle du jeu, tant le couple Ferrand a fait main-basse sur le Barcarès.