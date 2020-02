publié le 27/02/2020 à 17:55

Va-t-elle faire renaître la droite parisienne ? Rachida Dati, candidate Les Républicains, à Paris grimpe de plus en plus dans les sondages, au détriment d'Anne Hidalgo et d'Agnès Buzyn.

Un "effet Dati" diront certains qui lui permet de s'afficher avec les ténors de la droite en meeting. Nicolas Sarkozy, François Baroin et Xavier Bertrand foulent l'estrade aux côtés de la candidate à la mairie de Paris.

Le président de la région Hauts-de-France a rejoint Rachida Dati à la gare du Nord, objet d'un vaste projet de transformation, où ils ont rencontré agents de sécurité et voyageurs avant d'aller à la rencontre des commerçants du quartier. "Si les gens veulent que ça change à Paris ils ont compris une chose : c'est Dati", a-t-il affirmé, en saluant "le courage" et "l'énergie" de la candidate, avec qui il a "un point commun : on ne sort pas du moule préfabriqué de la politique".

Rachida Dati sait rassembler Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France Partager la citation





Mardi 25 février déjà, Rachida Dati avait reçu lors d'un café politique François Baroin, le maire de Troyes, donné par certains comme un possible candidat de la droite à la prochaine élection présidentielle.

Le 9 mars, c'est Nicolas Sarkozy qui sera présent lors de l'unique meeting de campagne de la candidate, qui elle-même participera, le 11 mars, à un atelier de Force républicaine, le mouvement du patron des sénateurs LR Bruno Retailleau, a-t-on appris auprès de son équipe.

"Cela montre une chose : elle sait rassembler", a lancé Xavier Bertrand. Si ce soutien à Rachida Dati lui "fait plaisir", l'ancien membre des Républicains a précisé qu'il ne participerait pas au meeting du 9 mars, auquel il a été invité, ayant "d'autres engagements".

Une sortie avec Valérie Pécresse

Xavier Bertrand, qui a pris ses distances du parti mais est lui aussi régulièrement évoqué pour 2022, est parcimonieux dans ses apparitions avec des personnalités LR. Il s'était toutefois affiché avec le numéro 2 des Républicains, Guillaume Peltier, lors d'un meeting fin janvier à Saint-Quentin, et avait en février adressé un message vidéo de soutien sur les retraites aux députés LR.



"Ce n'est pas parce qu'à un moment vous pouvez prendre des distances avec une vision politique que vous vous éloignez de votre famille politique", a affirmé Rachida Dati en précisant : "Je n'ai jamais considéré qu'il s'en était éloigné". "Ce qui me touche chez lui est cette volonté de ne pas tourner le dos au classes populaires", a-t-elle ajouté.



Quant à une sortie avec Valérie Pécresse, la présidente du mouvement Libres ! avec qui un accord a capoté à Paris, la candidate LR aux municipales à Paris a assuré qu'"elle nous l'a pas proposé et on n'a pas discuté de cela".