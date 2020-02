Municipales 2020 à Troyes : François Baroin candidat pour un cinquième mandat

et AFP

publié le 13/02/2020 à 10:37

Sa candidature ne faisait guère de doute, mais c'est désormais officiel. François Baroin, maire Les Républicains de Troyes depuis 1995, a officialisé sa candidature aux élections municipales, dans une lettre adressée aux habitants et révélée mercredi 12 février par le quotidien régional L'Est Eclair.

"Les enjeux sont encore nombreux et passionnants, j'ai donc décidé de présenter ma candidature lors des prochaines élections municipales", a écrit celui qui brigue un cinquième mandant à la tête de la ville.

"J'ai attendu que les travaux du dernier conseil municipal du mandat en cours soient terminés pour vous en faire part personnellement et vous confirmer mon envie de poursuivre mon engagement au service de notre ville dans un esprit de rassemblement", ajoute l'un des hommes forts de la droite. "Notre mobilisation doit demeurer intacte pour renforcer et vous garantir un accès aux services publics et aux soins de proximité", écrit François Baroin.

J’ai décidé de présenter ma candidature à #Troyes lors des prochaines élections municipales. Je tenais à adresser aux troyennes et aux troyens mon envie de poursuivre mon engagement au service de notre ville dans un esprit de rassemblement. @baroin2020 pic.twitter.com/SxSs9S479l — François Baroin (@francoisbaroin) February 12, 2020

S'il esquive les spéculations sur une possible candidature à l'élection présidentielle de 2022, l'ancien ministre des Finances trace depuis cinq ans un chemin discret à la tête de l'association des maires de France (AMF), cultivant son ancrage local et l'image d'un rassembleur modéré.