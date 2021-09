Mort de Jean-Paul Belmondo : l'hommage de Macron à un "héros sublime"

"À jamais Le Magnifique". Emmanuel Macron a rendu hommage à Jean-Paul Belmondo, ce lundi 6 septembre. L'acteur, monument incontournable du cinéma français, est décédé à l'âge de 88 ans.

Dans un message posté sur son compte Twitter et accompagné d'une photo de l'artiste, le président de la République a salué un homme qu'il porte au rang de "trésor national". Il a ensuite énuméré toutes les qualités qui ont donné à Jean-Paul Belmondo son côté authentique et surtout son rang de monstre du cinéma.

Emmanuel Macron évoque ainsi son "panache" et ses "éclats de rire". Impossible de ne pas penser aussi à sa voix et son phrasé unique. Le chef de l'État salue un homme dont "le verbe haut et le corps leste" en ont fait un "héros sublime et une figure familière" pour les Français. "Infatigable casse-cou et magicien des mots", détaille le président qui estime qu'"en lui, nous nous retrouvions tous".