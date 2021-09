Mort de Jean-Paul Belmondo : d'où venait son surnom Bébel ?

Il a été qualifié de Professionnel, d'As des as, de Magnifique grâce à ses films, mais le véritable surnom de Jean-Paul Belmondo a toujours été : "Bébel". Un surnom efficace et qui ressemble à un simple diminutif, une contraction toute classique de son patronyme. En réalité, Bébel n'est pas qu'une simple référence au début du nom de famille de l'acteur français.

Bébel était, au départ Pépel. ses amis du Conservatoire, Michel Beaune, Bruno Cremer , Jean-Pierre Marielle, Jean-Pierre Mocky, Claude Rich, Jean Rochefort, Pierre Vernier, Annie Girardot ou encore Françoise Fabian l’appelaient "Pépel" en référence à Pépel Wasska, le clochard cambrioleur interprété par Jean Gabin dans Les bas-fonds de Jean Renoir, adaptation de la pièce de 1902 du dramaturge russe Maxime Gorki. La légende veut que Jean-Paul Belmondo, portant sempiternellement le même pull a été associé par ses petits camarades à ce personnage.

Une plaisanterie qui apportait un vrai sentiment de fierté à l'acteur. "J'étais fier qu'on puisse me comparer d'une façon ou d'une autre à Gabin", expliquait-il à Paris Match en 2016. Avec le téléphone arabe des années et la proximité avec son nom de famille, Pépel est devenu Bébél. Jean-Paul Belmondo ne savait pas lui-même expliquer ce glissement dans les consonnes. "Sans qu'on sache vraiment pourquoi, ça s'est transformé en Bébel. Au départ, ça me faisait bizarre. Maintenant, ça me flatte, d'avoir mon surnom", précisait en préface du livre Plus Bébel la vie celui qui a finalement joué avec son héros Jean Gabin dans Un singe en hiver d'Henri Verneuil en 1962.