Mort de Jacques Chirac : "Il m'a tout appris en politique", dit Valérie Pécresse sur RTL

publié le 27/09/2019 à 07:32

L'ancien président Jacques Chirac, "que nous aimions autant qu'il nous aimait", selon les mots d'Emmanuel Macron aux Français jeudi soir, est décédé dans la matinée du 26 septembre à son domicile parisien à l'âge de 86 ans.

Depuis l'annonce de son décès, les réactions et hommages de politiques et d'anonymes affluent, partout dans le monde. Invitée ce vendredi 27 septembre sur RTL, Valérie Pécresse, qui a travaillé à ses côtés à l'Élysée, lui a rendu un hommage appuyé : "Il m'a tout appris en politique".



La présidente de la région Île-de-France avait 26 ans quand elle l'a rencontré pour la première fois en décembre 1994, lors d'une cérémonie officielle. "C'était pendant la campagne présidentielle, il était seul, abandonné", se souvient-elle. "Moi j'étais pétrie d'admiration pour cet homme au calme et à la présence incroyable, alors je suis allée le voir et je suis restée avec lui".

C'est à la fin de cette cérémonie que Jacques Chirac lui demande : "Avez-vous envie de faire de la politique ?". Elle le rejoindra à l'Élysée en 1997, lorsqu'il se retrouve à nouveau isolé après la dissolution de l'Assemblée nationale.