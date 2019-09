et Léa Stassinet

Alain Duhamel connaissait très bien Jacques Chirac. Le journaliste était à la tête de la première grande émission de télévision où était invité l'ancien chef de l'État, en 1970. C'est tout naturellement qu'il a donc raconté à l'antenne de RTL ses souvenirs les plus marquants, 24 heures après l'annonce du décès de Jacques Chirac.

L'éditorialiste a particulièrement gardé en mémoire le débat de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle de 1995 contre Lionel Jospin. "Je suis allé dans sa loge juste avant et je l'ai trouvé accablé, la tête entre les mains, les coudes sur une coiffeuse. Il m'a jeté un regard tragique. Il m'avait téléphoné plusieurs fois avant l'émission mais il avait l'air tellement désemparé. Il m'a dit : 'Je peux encore tout gâcher'", raconte Alain Duhamel.

"On connaît le Chirac énergique, plein de vitalité, charismatique, mais ce qu'on sait moins, c'est que c'était aussi un homme qui doutait", poursuit le journaliste. "Notamment de ses choix, mais aussi de lui-même". "Ce n'était pas un anxieux mais quand on voyait la force qui émanait de lui, on ne se disait pas que la même personne se demandait s'il était bien celui qu'il était, s'il faisait les bons choix, s'il allait trouver les mots", confie celui qui a partagé de nombreux moments avec Jacques Chirac.

"C'était quelqu'un qui savait qu'à la télévision, il n'était pas à son meilleur. Il n'était pas détendu et doutait de sa capacité technique. Mais au contact des Français, il ne doutait en revanche plus du tout", conclut Alain Duhamel dans un sourire.