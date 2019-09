publié le 30/09/2019 à 11:09

Lundi 30 septembre, Jean-Luc Barré était notre invité sur RTL. Le biographe, qui connait très bien l'ancien président de la République, sort vendredi son dernier livre intitulé Ici c'est Chirac, un ouvrage très intime sur le président Chirac. "Quand j'en ai parlé avec Jacques Chirac en 2013, il m'a dit de le publier le plus tard possible", explique-t-il.

Le biographe est revenu sur la vague d'émotion qui a touché le pays après la mort de l'ancien président de la République et la foule venue lui rendre hommage aux Invalides. "Je pense qu'il aurait été surpris et pas surpris à la fois, de voir un certain nombre de gens, qui n'étaient pas tous de ses amis".

"C'est un geste magnifique. C'est assez inattendu finalement. Mais en même temps, depuis longtemps on sentait bien qu'il y avait une émotion, une fidélité, une attention à Jacques Chirac assez exceptionnelle. Je pense que Chirac est le dernier souverain français finalement. Le dernier qui était vraiment rassembleur, qui incarnait vraiment la France et les Français", ajoute Jean-Luc Barré.