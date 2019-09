Hommage à Jacques Chirac : une messe "dense du début à la fin", dit Mgr Rougé

publié le 30/09/2019 à 09:11

C'est donc une journée de deuil national pour commémorer la mémoire de Jacques Chirac. Après la cérémonie réservée à la famille en la cathédrale Saint-Louis des Invalides, une messe sera célébrée à Saint-Sulpice, avant l'inhumation au cimetière du Montparnasse,

Située à proximité du dernier domicile de Jacques Chirac, l'église Saint-Sulpice est le deuxième plus grand édifice religieux de la capitale après Notre-Dame, lieu traditionnel des grandes commémorations mais toujours fermée au public après l'incendie qui a ravagé la cathédrale le 15 avril dernier.

Invité de RTL, monseigneur Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, va co-présider l'hommage "préparé de manière tripartite" par le diocèse, la famille et l'Élysée. "Une cérémonie intime et familiale qui aura lieu à 9h30 aux Invalides et puis une messe solennelle (...) à Saint Sulpice, qui sert en quelque sorte de 'vice cathédrale', depuis l'incendie".



À 11h, le convoi funéraire, encadré par une grande escorte, rejoindra en effet l'église Saint-Sulpice où un service solennel sera célébré à midi par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris et co-présidé par Mgr Matthieu Rougé. Une messe d'enterrement "à la fois comme les autres et à la fois particulière" qui devrait durer "entre 1 heure et 1 heure et quart" et qui promet d'être "dense du début à la fin", selon l'évêque de Nanterre.