publié le 27/10/2019 à 07:26

Ce n'est pas la première fois que la mort du chef de l'État islamique, est annoncée mais les médias américains font état dimanche matin, d'une opération militaire qui aurait réussi cette fois à neutraliser Abou Bakr al-Baghdadi. Si l'un des hommes les plus recherchés au monde, a bel et bien été tué, cela ne veut pas dire pour autant qu'il s'agit de la fin de Daesh, même si l'organisation va devoir rapidement se trouver un nouveau leader.

"L'État islamique n'est plus un simple groupe terroriste comme il l'était", explique Romain Caillet, chercheur et consultant sur les questions islamistes. "Il prétend être un califat et à partir de là, ils doivent donc rapidement nommer un successeur qui devra être connu. Pendant des années, Abou Bakr al-Baghdadi n'avait pas de visage, on ne savait pas qui il était", ajoute-t-il.

"Si son successeur se présente comme le nouveau calife, il devra donner des informations sur sa personne pour que les différentes branches de l'État islamique lui prêtent allégeance", poursuit l'expert.

