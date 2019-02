et Marie-Pierre Haddad

publié le 07/02/2019 à 08:54

Le député La République En Marche, Matthieu Orphelin, avait pour habitude de dire : "Tant que je suis utile, je reste". Ce proche de Nicolas Hulot a visiblement fait le constat inverse, puisqu'il a annoncé quitter le groupe de la majorité à l'Assemblée mercredi 6 février.



Emmanuelle Wargon, la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire "regrette", sur RTL, le départ de Matthieu Orphelin. "C'est un député engagé, passionné par les sujets écologiques et je pense qu'il a tort de voir le verre à moitié vide", ajoute-t-elle.

Dans un mail adressé à ses collègues "marcheurs", dont l'AFP a obtenu copie, Matthieu Orphelin explique que la majorité n'est "malheureusement au bon rythme sur aucun des grands chantiers de la transition", y voyant "un échec collectif". "Plus grave, nous ne nous donnons plus les moyens d'y être, ni de tenir nos engagements, prisonniers de logiques budgétaires et d'arbitrages politiques de court terme", déplore-t-il. Le député aurait informé Emmanuel Macron de sa décision le jour-même, soit mercredi 6 février.